Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: окупанти застосували заборонене озброєння біля Мирного

Неділя, 10 жовтня 2021, 17:47

Від початку доби у неділю в районі ООС виявлено 2 порушення з боку російсько-окупаційних військ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Першу область з часів весняного локдауна відправили у "червону" зону

Замах на "Мультика"-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова

В областях почали оголошувати надзвичайну ситуацію через брак газу

Перші камери для фіксації порушень карантину з'являться у двох містах

Ковід: у МОЗ зробили важливе уточнення щодо перевезення дітей міжрегіональним транспортом

фото, відеоЧоловік у камуфляжі стріляв по водію припаркованого авто під Києвом

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти шість разів стріляли на Донбасі, минуло без втрат
Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, стріляли з забороненої зброї
Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ
Останні новини
20:54
оновленоУкраїна розраховує вирішити енергетичну кризу за допомогою Білорусі – джерело
20:39
У Парижі засудили до 9-річного ув’язнення лідера ультраправого угрупування
20:21
У Зеленського заспокоюють українців – "газу цілком достатньо"
20:09
Гривня стабільна на закритті міжбанку
19:50
відеоУ Ризі оштрафували на €1630 водія Audi, який розігнався до 238 км/год
19:33
Троє кандидатів знялися з довиборів у Раду
19:16
В Австрії затримали першу особу у корупційній справі, яка призвела до відставки канцлера
19:05
100 днів ринку землі: середня ціна гектара становить 33 тисячі
19:02
Український кордон на літаку стали перетинати в півтора рази більше людей
18:35
Топчиновника УЗ підозрюють у зловживаннях при закупівлі вугілля
Усі новини...