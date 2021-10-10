ООС: окупанти застосували заборонене озброєння біля Мирного
Неділя, 10 жовтня 2021, 17:47
Від початку доби у неділю в районі ООС виявлено 2 порушення з боку російсько-окупаційних військ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Українська правда