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ООС: окупанти застосували заборонене озброєння біля Мирного

Неділя, 10 жовтня 2021, 17:47

Від початку доби у неділю в районі ООС виявлено 2 порушення з боку російсько-окупаційних військ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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