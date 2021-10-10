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ООС: оккупанты применили запрещенное вооружение возле Мирного

Воскресенье, 10 октября 2021, 17:47

С начала суток в воскресенье в районе ООС выявлено 2 нарушения со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Мирного вражеские вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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