Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін

Президент Володимир Зеленський розповів, що донька вмовляє його не йти на другим президентський термін, але це буде залежати від того, чи виконає він свої обіцянки.

Джерело: Зеленський у коментарі програмі "Світське життя"

Пряма мова: "Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін.

Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього".

Деталі: За словами Зеленського, його донька наступного року вступатиме до вузу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном.

"Тільки тут (буде навчатися – ред.), тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що, якби вона навчалася за кордоном, вона б могла навчатися без охорони. Тому комфортніше десь, але точно в Україні", - сказав він.

За словами президента, його донька хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою, але може ще передумати.

Відповідаючи на питання, де буде жити його родина після закінчення президентства, оскільки власний будинок він продав і переїхав у державну резиденцію, Зеленський сказав: "Ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес, чи купити домівку вже готову, зробити ремонт або землю і нову домівку будувати".

Що передувало: На брифінгу в Трускавці 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи йтиме на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

У серпні він прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане.