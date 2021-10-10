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Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін

Неділя, 10 жовтня 2021, 20:33
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський розповів, що донька вмовляє його не йти на другим президентський термін, але це буде залежати від того, чи виконає він свої обіцянки.

Джерело: Зеленський у коментарі програмі "Світське життя"

Пряма мова: "Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін.

Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього".

Деталі: За словами Зеленського, його донька наступного року вступатиме до вузу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном.

"Тільки тут (буде навчатися – ред.), тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що, якби вона навчалася за кордоном, вона б могла навчатися без охорони. Тому комфортніше десь, але точно в Україні", - сказав він.

За словами президента, його донька хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою, але може ще передумати.

Відповідаючи на питання, де буде жити його родина після закінчення президентства, оскільки власний будинок він продав і переїхав у державну резиденцію, Зеленський сказав: "Ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес, чи купити домівку вже готову, зробити ремонт або землю і нову домівку будувати".

Що передувало: На брифінгу в Трускавці 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи йтиме на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

У серпні він прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: Зеленськийвибори


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