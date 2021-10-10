Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін

Неділя, 10 жовтня 2021, 20:33
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський розповів, що донька вмовляє його не йти на другим президентський термін, але це буде залежати від того, чи виконає він свої обіцянки.

Джерело: Зеленський у коментарі програмі "Світське життя"

Пряма мова: "Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін.

Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, і тільки від цього".

Деталі: За словами Зеленського, його донька наступного року вступатиме до вузу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном.

"Тільки тут (буде навчатися – ред.), тому що я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість. Хоча їй дуже непросто, тому що, якби вона навчалася за кордоном, вона б могла навчатися без охорони. Тому комфортніше десь, але точно в Україні", - сказав він.

За словами президента, його донька хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою, але може ще передумати.

Відповідаючи на питання, де буде жити його родина після закінчення президентства, оскільки власний будинок він продав і переїхав у державну резиденцію, Зеленський сказав: "Ми декілька варіантів знайшли. Зараз питання, як пришвидшити процес, чи купити домівку вже готову, зробити ремонт або землю і нову домівку будувати".

Що передувало: На брифінгу в Трускавці 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив, чи йтиме на другий термін, але до кінця першої каденції "точно попрацює".

У серпні він прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: Зеленськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
Зеленський вірить у перемогу за рік
Зеленський каже, що українські війська можуть захищати держави НАТО, але за одної умови
Останні новини
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: