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Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок

Воскресенье, 10 октября 2021, 20:33
фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок, но это будет зависеть от того, выполнит ли он свои обещания.

Источник: Зеленский в комментарии программе "Светская жизнь"

Прямая речь: "Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок.

Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого".

Детали: По словам Зеленского, его дочь в следующем году будет поступать в вуз в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей.

"Только здесь (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому комфортнее где-то, но точно в Украине", - сказал он.

По словам президента, его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой, но может еще передумать.

Отвечая на вопрос, где будет жить его семья после окончания президентства, поскольку собственный дом он продал и переехал в государственную резиденцию, Зеленский сказал: "Мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить дом уже готовый, сделать ремонт или землю и новый дом строить".

Что предшествовало: На брифинге в Трускавце 3 октября Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".

В августе он прямо не ответил, планирует ли идти на второй срок, однако заявил, что еще не сделал все запланированное.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийвиборы
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