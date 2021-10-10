Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
Президент Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок, но это будет зависеть от того, выполнит ли он свои обещания.
Источник: Зеленский в комментарии программе "Светская жизнь"
Прямая речь: "Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок.
Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого".
Детали: По словам Зеленского, его дочь в следующем году будет поступать в вуз в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей.
"Только здесь (будет учиться - ред.), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому комфортнее где-то, но точно в Украине", - сказал он.
По словам президента, его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой, но может еще передумать.
Отвечая на вопрос, где будет жить его семья после окончания президентства, поскольку собственный дом он продал и переехал в государственную резиденцию, Зеленский сказал: "Мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить дом уже готовый, сделать ремонт или землю и новый дом строить".
Что предшествовало: На брифинге в Трускавце 3 октября Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".
В августе он прямо не ответил, планирует ли идти на второй срок, однако заявил, что еще не сделал все запланированное.