Стан здоров’я Саакашвілі: прихильники у Грузії вимагають звільнення політика

Прихильники експрезидента Грузії Міхеїла Саакавшілі почали збиратися біля Руставської в'язниці після повідомлень про погіршення стану ув'язненого політика.

Джерело: Новини-Грузія

Деталі: Прихильники експрезидента зажадали його звільнення. Деякі учасники стихійної акції закликали політика припинити голодування. У їх числі був брат Саакашвілі.

"Як і всі присутні тут, я дуже стурбований. Міша, може хоча б на час ти зупиниш (голодування – ред.) або подумаєш про лікування... Зараз твоє здоров'я дуже важливе", – сказав Давид Саакашвілі.

Гендиректор телеканалу "Мтаварі" Ніка Гварамія, який є одним з адвокатів Міхеїла Саакашвілі, повідомив, що завтра зранку буде домагатися зустрічі з підзахисним. Він висловив надію, що разом з експрезидентом вони приймуть "певні рішення у зв'язку з його станом".

Гварамія наголосив, що діяти проти волі Саакашвілі його адвокати не можуть, однак постараються зробити все можливе, аби життя політика не загрожувала небезпека.

Видання також повідомляє, що на тлі мітингу спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії розповсюдила заяву, яка спростовує інформацію про погіршення стану здоров'я Саакашвілі.

У відомстві заявляють, що життєві показники укладеного в нормі, і він знаходиться під постійним наглядом медичного персоналу.

"Розповсюджувана в ЗМІ інформація про погіршення стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі не відповідає дійсності.

Міхеїл Саакашвілі приймає прописані ліки. Стан його здоров'я в даний час задовільний. Життєві показники в нормі. А саме: тиск – 120/90; пульс – 90; Сатурація – 97; глюкоза – 101 мг/дл", – йдеться в заяві.

Що передувало: Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив про необхідність госпіталізації ув'язненого політика, який голодує вже 10 днів.

9 жовтня начальник Спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхварашвілі заявив, що Саакашвілі, який раніше оголосив голодування у грузинській в'язниці, почав вживати мед і натуральний сік.

Передісторія:

Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.

Він оголосив голодування і, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.

відмовиться від видачі Україні. У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

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