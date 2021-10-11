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Состояние здоровья Саакашвили: сторонники в Грузии требуют освобождения политика

Понедельник, 11 октября 2021, 04:06
Состояние здоровья Саакашвили: сторонники в Грузии требуют освобождения политика
фото с Facebook Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакавшили начали собираться возле Руставской тюрьмы после сообщений об ухудшении состояния заключенного политика.

Источник: Новости-Грузия

Детали: Сторонники экс-президента потребовали его освобождения. Некоторые участники стихийной акции призвали политика прекратить голодовку. В их числе был брат Саакашвили.

"Как и все присутствующие здесь, я очень обеспокоен. Миша, может, хотя бы на время ты остановишь (голодание – ред.) Или подумаешь о лечении... Сейчас твое здоровье очень важно", – сказал Давид Саакашвили.

Гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, который является одним из адвокатов Михаила Саакашвили, сообщил, что завтра утром будет добиваться встречи с подзащитным. Он выразил надежду, что вместе с экс-президентом они примут "определенные решения в связи с его состоянием".

Гварамия подчеркнул, что действовать против воли Саакашвили его адвокаты не могут, однако постараются сделать все возможное, чтобы жизни политика не угрожала опасность.

Издание также сообщает, что на фоне митинга специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила заявление, которое опровергает информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили.

В ведомстве заявляют, что жизненные показатели заключенного в норме, и он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили не соответствует действительности.

Михаил Саакашвили принимает прописанные лекарства. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное. Жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90; пульс - 90; Сатурация - 97; глюкоза - 101 мг / дл", - говорится в заявлении.

Что предшествовало: 9 октября начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили заявил, что Саакашвили, ранее объявивший голодовку в грузинской тюрьме, начал принимать мед и натуральный сок.

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации заключенного политика, который голодает уже 10 дней.

Предыстория:

  • Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября.
  • Он продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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Темы: Саакашвили
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