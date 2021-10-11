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Доба на Донбасі: 10 обстрілів позицій ЗСУ, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Понеділок, 11 жовтня 2021, 07:34
Доба на Донбасі: 10 обстрілів позицій ЗСУ, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
Фото: штаб ООС

За добу 10 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Джерело: Міноборони

Деталі: Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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