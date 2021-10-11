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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов позиций ВСУ, вражеский беспилотник пересек линию разграничения

Понедельник, 11 октября 2021, 07:34
Фото: штаб ООС

За сутки 10 октября русские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, вражеский беспилотник пересек линию разграничения.

Источник: Минобороны

Детали: Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских воинов возле Новотошковскоого враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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