8,8 тисячі випадків Covid зареєстрували в Україні у неділю, Харківщина антилідер

За добу 10 жовтня в Україні зафіксували 8 832 випадки захворювання на Covid-19 і 207 летальних випадків від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 2 672 людини, одужали 2 053 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В минулу неділю найбільше випадків захворювання зареєстрували у Харківській (1 419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

Серед нових хворих 863 дитини і 78 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 675 осіб, методом ІФА – 3 480 осіб, експрес-тестами – 24 909 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 550 089 осіб, із них одужали 2 292 480 осіб, померли 58 700 хворих.

Нагадаємо: За добу 9 жовтня у світі діагностували майже 300 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Росії, Туреччині. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.

У ВООЗ вважають, що невдовзі людство пройде 60% шляху в боротьбі з Covid-19, проте зарано говорити про перемогу над пандемією.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП