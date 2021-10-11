Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

8,8 тысячи случаев Covid зарегистрировали в Украине в воскресенье, Харьковщина антилидер

Понедельник, 11 октября 2021, 08:23
8,8 тысячи случаев Covid зарегистрировали в Украине в воскресенье, Харьковщина антилидер
Больница, фото Харьковского горсовета с 2day.kh.ua

За сутки 10 октября в Украине зафиксировали 8 832 случая заболевания Covid-19 и 207 летальных случаев от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 2 672 человека, выздоровели 2 053 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В минувшее воскресенье больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Среди новых больных 863 ребенка и 78 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 675 человек, методом ИФА – 3 480 человек, экспресс-тестами – 24 909 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 550 089 человек, из них выздоровели 2 292 480 человек, умерли 58 700 больных.

Напомним: За сутки 9 октября в мире диагностировали почти 300 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертности и распространению ковида.

В ВОЗ считают, что вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с Covid-19, однако рано говорить о победе над пандемией.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: