8,8 тысячи случаев Covid зарегистрировали в Украине в воскресенье, Харьковщина антилидер

За сутки 10 октября в Украине зафиксировали 8 832 случая заболевания Covid-19 и 207 летальных случаев от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 2 672 человека, выздоровели 2 053 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В минувшее воскресенье больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Среди новых больных 863 ребенка и 78 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 675 человек, методом ИФА – 3 480 человек, экспресс-тестами – 24 909 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 550 089 человек, из них выздоровели 2 292 480 человек, умерли 58 700 больных.

Напомним: За сутки 9 октября в мире диагностировали почти 300 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертности и распространению ковида.

В ВОЗ считают, что вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с Covid-19, однако рано говорить о победе над пандемией.

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