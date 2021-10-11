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У неділю до ковід-вакцинації дійшли 39 тисяч українців

Понеділок, 11 жовтня 2021, 08:56
У неділю до ковід-вакцинації дійшли 39 тисяч українців
МОЗ

39 060 людей вакциновано проти COVID-19 в Україні у неділю 10 жовтня, одну дозу отримали 19 277 людей, другу дозу – 19 783 людини.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: У цей вихідний для імунізації населення працювали 353 мобільних бригади, 1 282 пункти щеплення та 356 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 683 903 щеплення, проти коронавірусу SARS CoV 2 щеплено 7 548 873 людини.

Одну дозу вакцини отримала 7 548 871 людина, повністю імунізовані – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо: У ВООЗ вважають, що невдовзі людство пройде 60% шляху в боротьбі з Covid-19, проте зарано говорити про перемогу над пандемією.

За добу 9 жовтня у світі діагностували майже 300 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Росії, Туреччині. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія
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