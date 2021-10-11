В воскресенье до ковид-вакцинации дошли 39 тысяч украинцев

39 060 человек вакцинированы против COVID-19 в Украине в воскресенье 10 октября, одну дозу получили 19 277 человек, вторую дозу – 19 783 человека.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В этот выходной для иммунизации населения работали 353 мобильных бригады, 1 282 прививочных пункта и 356 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине проведено 13 683 903 прививки, против коронавируса SARS CoV 2 привито 7 548 873 человека.

Одну дозу вакцины получил 7 548 871 человек, полностью иммунизированы – 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним: В ВОЗ считают, что вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с Covid-19, однако рано говорить о победе над пандемией.

За сутки 9 октября в мире диагностировали почти 300 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Великобритании, России, Турции. Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертности и распространению ковида.

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