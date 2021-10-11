Зеленський каже, що живе на держдачі тільки через охорону
Президент Володимир Зеленський переконує, що вирішив переїхати жити на державну дачу виключно через свою охорону.
Джерело: Зеленський в ефірі програми "Світське життя", відповідаючи на питання, чому не дотримався обіцянки і вже рік живе на держдачі
Пряма мова Зеленського: "Все пов’язано тільки з охороною – їм потрібен окремий дім. Тобто я повинен купити на сьогодні територію, якусь землю, на якій буде мій дім і дім для охорони. Чесно скажу, живу я там як в готелі. Тим не менш, я привіз мої меблі з маєтку, тієї домівки, яку ми продали".
Деталі: На запитання, чи придивляється він собі житло, адже президентський термін колись закінчиться, Зеленський сказав, що вже подумав про кілька варіантів.
Наразі, за його словами, вони вирішують, чи "купити нову домівку вже готову і робити там ремонт, чи купити нову землю і нову домівку будувати".
Передісторія:
- 9 липня 2020 року стало відомо, що Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомому як "дача Ющенка".
- Після цього Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про зміни у своєму майновому стані – він у липні 2020 року продав будинок у селі Іванковичі в Київській області.