Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский говорит, что живет на госдаче только из-за охраны

Понедельник, 11 октября 2021, 09:37
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский утверждает, что решил переехать жить на государственную дачу исключительно из-за своей охраны.

Источник: Зеленский в эфире программы "Светская жизнь", отвечая на вопрос, почему не выполнил обещание и уже год живет на госдаче

Прямая речь Зеленского: "Все связано только с охраной – им нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, того дома, который мы продали".

Детали: На вопрос, присматривает ли он себе жилье, поскольку президентский срок когда-то закончится, Зеленский сказал, что уже подумал о нескольких вариантах.

Сейчас, по его словам, они решают, "купить новый дом уже готовый и делать там ремонт, или купить новую землю и новый дом строить".

Предыстория: 

  • 9 июля 2020 года стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно – "домом №29", известном как "дача Ющенко".
  • После этого Зеленский сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменениях в своем имущественном состоянии – он в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области.

Украинская правда
Темы: Зеленскийгосдачи
powered by lun.ua
Главное сегодня

Несколько областей отвечают "красному" уровню опасности Covid

Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины

видеоАрахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа

В США рассказали об итогах визита Нуланд в Москву, ради которого сняли санкции с россиян

В Украине антирекорд смертей от Covid – 471

Верещук готова стать министром обороны: Кто-то должен это делать

Все новости...
Зеленский
"Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
Последние новости
12:37
На "Центрэнерго" сменили главу после заявлений о "полной готовности" к отопительному сезону
12:31
Кулеба о "нормандской встрече" глав МИД: ждем сигнала из Москвы
12:22
Киев оказался в десятке городов с самым грязным воздухом
12:14
фотоПредприятие Укроборонпрома наживалось на ремонте бронетехники – СБУ
12:04
Несколько областей отвечают "красному" уровню опасности Covid
12:00
МИД поддерживает контакты с Саакашвили в тюрьме и изучает его дело – Кулеба
11:53
Кулеба: Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает
11:49
Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины
11:49
Минздрав рекомендует отправить украинских школьников на досрочные каникулы
11:48
Ситуация с распространением Covid-19 в Киеве стремительно ухудшается – Кличко
Все новости...