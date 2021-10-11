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Зеленский говорит, что живет на госдаче только из-за охраны

Понедельник, 11 октября 2021, 09:37
Зеленский говорит, что живет на госдаче только из-за охраны
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент Владимир Зеленский утверждает, что решил переехать жить на государственную дачу исключительно из-за своей охраны.

Источник: Зеленский в эфире программы "Светская жизнь", отвечая на вопрос, почему не выполнил обещание и уже год живет на госдаче

Прямая речь Зеленского: "Все связано только с охраной – им нужен отдельный дом. То есть я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, того дома, который мы продали".

Детали: На вопрос, присматривает ли он себе жилье, поскольку президентский срок когда-то закончится, Зеленский сказал, что уже подумал о нескольких вариантах.

Сейчас, по его словам, они решают, "купить новый дом уже готовый и делать там ремонт, или купить новую землю и новый дом строить".

Предыстория: 

  • 9 июля 2020 года стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно – "домом №29", известном как "дача Ющенко".
  • После этого Зеленский сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменениях в своем имущественном состоянии – он в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийгосдачи
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