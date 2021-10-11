Ще один кандидат вибув з перегонів на посаду мера Харкова

Самовисуванець та лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка заявив про відмову від участі у позачергових виборах Харківського міського голови.

Джерело: ТВК, Кукуріка у коментарі "Суспільному"

Деталі: Він подав заяву до міської виборчої комісії 11 жовтня. Рішення про виключення його зі списку кандидатів комісія розгляне на засіданні у вівторок, 12 жовтня, сказала Матвієнко.

Кукуріка пояснив, що вирішив знятися з виборів через те, що не виграє.

Пряма мова Кукуріки: "Виходячи з того, що я спостерігаю, зробив свій особистий соціальний запит, бачу, що я десь третє чи четверте місце займаю і не виграю ці вибори.

Мене турбує соціальна сфера, тому мені треба зосередитися на тому, з ким об'єднатися, кого підтримати, щоб виграла та людина, яка дійсно буде вболівати за процеси, які допомагатимуть людям у соціальній сфері".

Довідково: 11 жовтня – останній день, коли кандидати можуть подати заяву до виборчої комісії про скасування реєстрації.

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