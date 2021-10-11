Ще один кандидат вибув з перегонів на посаду мера Харкова
Самовисуванець та лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка заявив про відмову від участі у позачергових виборах Харківського міського голови.
Джерело: ТВК, Кукуріка у коментарі "Суспільному"
Деталі: Він подав заяву до міської виборчої комісії 11 жовтня. Рішення про виключення його зі списку кандидатів комісія розгляне на засіданні у вівторок, 12 жовтня, сказала Матвієнко.
Кукуріка пояснив, що вирішив знятися з виборів через те, що не виграє.
Пряма мова Кукуріки: "Виходячи з того, що я спостерігаю, зробив свій особистий соціальний запит, бачу, що я десь третє чи четверте місце займаю і не виграю ці вибори.
Мене турбує соціальна сфера, тому мені треба зосередитися на тому, з ким об'єднатися, кого підтримати, щоб виграла та людина, яка дійсно буде вболівати за процеси, які допомагатимуть людям у соціальній сфері".
Довідково: 11 жовтня – останній день, коли кандидати можуть подати заяву до виборчої комісії про скасування реєстрації.
Що було раніше:
- 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
- 8 жовтня ТВК скасувала реєстрацію кандидатом на посаду міського голови одного з самовисуванців.