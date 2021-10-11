Еще один кандидат выбыл из гонки на пост мэра Харькова

Самовыдвиженец и лидер "Партии пенсионеров" Николай Кукурика заявил об отказе от участия во внеочередных выборах Харьковского городского головы.

Источник: ТИК, Кукурика в комментарии "Суспільному"

Детали: Он подал заявление в городскую избирательную комиссию 11 октября. Решение об исключении его из списка кандидатов комиссия рассмотрит на заседании во вторник, 12 октября, сказала Матвиенко.

Кукурика объяснил, что решил сняться с выборов из-за того, что не выиграет.

Прямая речь Кукурики: "Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос, вижу, что я где-то третье или четвертое место занимаю и не выиграю эти выборы.

Меня беспокоит социальная сфера, поэтому мне надо сосредоточиться на том, с кем объединиться, кого поддержать, чтобы выиграл тот человек, который действительно будет болеть за процессы, которые будут помогать людям в социальной сфере ".

Справка: 11 октября - последний день, когда кандидаты могут подать заявление в избирательную комиссию об отмене регистрации.

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