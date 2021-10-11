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Партія Порошенка занесла в ОГП дві заяви про злочини в "Укрексімбанку" і Pandora Papers

Понеділок, 11 жовтня 2021, 20:25

Партія "Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора заяву про два злочини: один стосується начебто кредиту "Укрексімбанку" бізнесмену з окупованого Донбасу, а інший розслідування "Pandora Papers".

Джерело: повідомлення партії "Європейська солідарність"

Деталі: Про подачу заяв повідомив нардеп від "ЄС" Артур Герасимов.

Пряма мова Герасимова: "Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування схем… і не щодо побиття журналістів – тут вже ми бачимо, що справа рушилася після того, як відео показано було. А стосується ймовірного фінансування тероризму".

"І друге – що стосується "Пандорагейту". Так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь, наскільки інформація журналістів про це може бути – брудні вкрадені кошти з "ПриватБанку", вкрадені в кожного українця – наскільки це відповідає дійсності".

Для довідки: Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо.

Передісторія:

  • Документи Pandora Papers засвідчили, що провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги декількох країн світу щодо власників компаній-прокладок, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із "Приватбанку".
  • Також Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштіввід структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що інформація щодо "Приватбанку" з розслідування "Слідства.Інфо" про офшорні компанії і відмивання коштів давно відома слідству.
  • Голова правління Укрексімбанку вважає, що кредит, виданий під заставу, не є проблемним, а відомості щодо зв’язку з непідконтрольною територією потрібно передати до Служби безпеки.

Українська правда
Теми: Порошенкопрокуратура


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