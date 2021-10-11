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Партия Порошенко занесла в ОГП два заявления о преступлениях в "Укрэксимбанке" и Pandora Papers

Понедельник, 11 октября 2021, 20:25

Партия "Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора заявление о двух преступлениях: одно касается якобы кредита "Укрэксимбанка" бизнесмену из оккупированного Донбасса, а другое – расследования "Pandora Papers".

Источник: сообщение партии "Европейская солидарность"

Детали: О подаче заявлений сообщил нардеп от "ЕС" Артур Герасимов.

Прямая речь Герасимова: "Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора два заявления о преступлении. Первая из них касается расследования схем... и не об избиении журналистов - здесь уже мы видим, что дело сдвинулось после того, как видео показано было. А касается вероятного финансирования терроризма".

"И второе - что касается "Пандорагейту". Так же мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в Офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ, насколько информация журналистов об этом может быть - грязные украденные средства с "ПриватБанка", украденные у каждого украинца - насколько это соответствует действительности".

Для справки: Рandora Papers – глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира – члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает "Следствие. Инфо".

Предыстория:

  • Документы Pandora Papers показали, что провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги нескольких стран мира в отношении владельцев компаний-прокладок, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".
  • Также Pandora Papers частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация о "Приватбанке" по расследованию "Слидства.Инфо" об оффшорных компаниях и отмывания средств давно известна следствию.
  • Председатель правления Укрэксимбанка считает, что кредит, выданный под залог, не является проблемным, а сведения о связи с неподконтрольной территории нужно передать в Службу безопасности.

Темы: Порошенкопрокуратура
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