Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"

Вторник, 12 октября 2021, 02:46
МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ Станица Луганская
Фото ГПСУ

В Станице Луганской подконтрольная России оккупационная администрация в отдельных районах блокирует работу КПВВ.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "По имеющейся информации, оккупационные режимы осуществляют пропуск людей, которые следуют из ВОТ к контролируемой Правительством Украины территории, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории.

Пропуск лиц, зарегистрированных на временно оккупированной территории, фактически осуществляется только в случае смерти родственников на подконтрольной территории Украины и если человек направляется на лечение.

Со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября Минреинтеграции планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской".

Детали: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что подобные блокировки уже осуществляли на КПВВ.

В частности, оккупационный режим РФ осуществил блокировки из-за того, что "дети с ВОТ проявили активность во время вступительной кампании на свободной территории Украины".

Сейчас же в Счастье продолжается блокирование КПВВ с ноября прошлого года, "где было создано режимную и сервисную зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги".

Прямая речь Резникова: "На этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца года...

Блокируя КПВВ, оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов - украинских пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая, и люди это понимают".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВОТЛуганская областьДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
МВОТ
В Украину вернули депортированного из Мариуполя 17-летнего парня
В Украину вернули еще двух детей, депортированных в Россию
Некоторые освобожденные пленные получили по 100 тысяч гривен – Мининтеграции
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: