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МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"

Вторник, 12 октября 2021, 02:46
Фото ГПСУ

В Станице Луганской подконтрольная России оккупационная администрация в отдельных районах блокирует работу КПВВ.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "По имеющейся информации, оккупационные режимы осуществляют пропуск людей, которые следуют из ВОТ к контролируемой Правительством Украины территории, лишь при наличии регистрации на подконтрольной территории.

Пропуск лиц, зарегистрированных на временно оккупированной территории, фактически осуществляется только в случае смерти родственников на подконтрольной территории Украины и если человек направляется на лечение.

Со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября Минреинтеграции планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской".

Детали: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что подобные блокировки уже осуществляли на КПВВ.

В частности, оккупационный режим РФ осуществил блокировки из-за того, что "дети с ВОТ проявили активность во время вступительной кампании на свободной территории Украины".

Сейчас же в Счастье продолжается блокирование КПВВ с ноября прошлого года, "где было создано режимную и сервисную зоны, чтобы граждане, которые пересекают линию соприкосновения, могли получить банковские, административные услуги".

Прямая речь Резникова: "На этот раз причиной блокировки тоже стало открытие многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской, которое запланировано до конца года...

Блокируя КПВВ, оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов - украинских пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и тому подобное. Ситуация критическая, и люди это понимают".

Украинская правда
Темы: МВОТЛуганская областьДонбассОРДЛО
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