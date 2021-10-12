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Окупанти на Донбасі 9 разів порушили "тишу"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 07:29
Фото: штаб ООС

За добу 11 жовтня російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню, поранили військового ЗСУ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з  гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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