Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили "тишину"

Вторник, 12 октября 2021, 07:29
Оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили тишину
Фото: штаб ООС

За сутки 11 октября российский-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня, ранили военного ВСУ.

Источник: штаб ООС

Детали: Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Талаковки вражеские вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: