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Оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили "тишину"

Вторник, 12 октября 2021, 07:29
Фото: штаб ООС

За сутки 11 октября российский-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня, ранили военного ВСУ.

Источник: штаб ООС

Детали: Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Талаковки вражеские вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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