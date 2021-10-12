Нардеп "Слуги народу" збрехав, пояснюючи мільйонні статки матері – ЗМІ

Сестра народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка, статками якої він раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень у матері, офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, мешкає на Троєщині і ніколи не мала бізнесу.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: На початку вересня журналісти показали, що матір нардепа Клочка – Наталія – протягом двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і Tesla Model X 2016-го року. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, а старт вартісних покупок збігся з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

У відповідь на це нардеп виклав пост на Facebook, де заперечив свою участь у фінансуванні маминого майна. Натомість заявив, що з нерухомістю їй допомогла сестра, яка "є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії".

Журналісти взялися перевіряти цю версію і з’ясували, що вона не відповідає дійсності.

Сестра нардепа Олена Грузіцька не має жодного бізнесу і, якщо вірити реєстрам, ніколи не мала. Жінка працює у стоматологічній клініці керівницею і офіційно, за даними джерел журналістів у податковій, з початку цього року отримувала близько 9 тисяч гривень зарплатні на місяць (плюс ще по 1 300 грн на місяць від іншої стоматологічної фірми).

Чоловік сестри працює в компанії, що займається виробами з алюмінію, і з початку року офіційно отримує близько 28 тисяч на місяць. За три останні роки їхня родина сукупно заробила трохи більше мільйона гривень гривень. Цієї суми не вистачило б навіть на придбання електрокару, оформленого на матір.

Грузіцька з чоловіком, які, за словами нардепа, профінансували майно матері на мільйони, живуть у звичайній багатоповерхівці на Троєщині. Жінка їздить на Toyota Rav4, що був привезений з США після ДТП, а її чоловік користується бюджетною 15-річною Toyota Corolla.

Ще одним поясненням походження вартісних активів у дописі Клочка були продаж родинної квартири та його подарунок матері з продажу нерухомості в Броварах. Ці твердження відповідають дійсності, але ніяк не пояснюють купівлю активів для матері. Адже родинну квартиру на київській Троєщині було продано у квітні 2021-го за 1,9 млн грн (до того ж, продавали квартиру вже після того, як частина нового майна у власності матері вже з’явилася). Нерухомість же Клочка, відповідно до його декларації, була продана за 750 тисяч гривень і ймовірно саме їх варто вважати подарунком для матері. Ці суми суттєво менші за витрачені родиною на купівлю нового майна.

Сам нардеп відмовився відповідати на питання журналістів.

Грузіцька теж не пояснила журналістам звідки в неї кошти на дорогі закупівлі. На питання про бізнес, який журналістам так і не вдалося знайти в офіційних реєстрах, жінка відповіла: "Шукайте".

В процесі перевірки статків сестри народного депутата, Bihus.Info з’ясували, що вона скуповувала нову нерухомість паралельно з матір’ю. Період також збігається з потраплянням Клочка до Верховної Ради.

Так Олена Грузіцька протягом останніх двох років стала власницею квартири у ЖК "Баварія" під Києвом, 100-метрової квартири на Троєщині та одразу двох квартир у тому ж ЖК "Рів’єра", де нерухомість дісталася і матері. Ринкова вартість придбаного Грузіцькою майна може сягати 7 млн грн. Відтак, загалом родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за підрахунками видання скупилися десь на 20 мільйонів гривень.