Нардеп "Слуги народа" солгал, объясняя миллионные состояния матери – СМИ

Сестра народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко, состоянием которой он ранее объяснял происхождение недвижимости на миллионы гривен у матери, официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, живет на Троещине и никогда не имела бизнеса.

Источник: Bihus.Info

Детали: В начале сентября журналисты показали, что мать нардепа Клочко - Наталья - в течение двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и Tesla Model X 2016-го года. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт дорогих покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду.

В ответ на это нардеп выложил пост на Facebook, где возразил свое участие в финансировании маминого имущества. Зато заявил, что с недвижимостью ей помогла сестра, которая "является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании".

Журналисты взялись проверять эту версию и выяснили, что она не соответствует действительности.

Сестра нардепа Елена Грузицкая не имеет никакого бизнеса и, если верить реестрам, никогда не имела. Женщина работает в стоматологической клинике руководительницей и официально, по данным источников журналистов в налоговой, с начала этого года получала около 9000 гривен зарплаты в месяц (плюс еще по 1300 грн в месяц от другой стоматологической фирмы).

Муж сестры работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия, и с начала года официально получает около 28 000 в месяц. За три последних года их семья совокупно заработала чуть больше миллиона гривен гривен. Этой суммы не хватило бы даже на приобретение электрокара, оформленного на мать.

Грузицкая с мужем, которые, по словам нардепа, профинансировали имущество матери на миллионы, живут в обычной многоэтажке на Троещине. Женщина ездит на Toyota Rav4, который был привезен из США после ДТП, а ее муж пользуется бюджетной 15-летней Toyota Corolla.

Еще одним объяснением происхождения стоимостных активов в заметке Клочко были продажа семейной квартиры и его подарок матери с продажи недвижимости в Броварах. Эти утверждения соответствуют действительности, но никак не объясняют покупку активов для матери. Ведь семейная квартира на киевской Троещине была продана в апреле 2021-го за 1,9 млн грн (к тому же, продавали квартиру уже после того, как часть нового имущества в собственности матери уже появилась). Недвижимость же Клочко, согласно его декларации, была продана за 750 тысяч гривен и вероятно именно их следует считать подарком для матери. Эти суммы существенно меньше потраченные семьей на покупку нового имущества.

Сам нардеп отказался отвечать на вопросы журналистов.

Грузицкая тоже не объяснила журналистам откуда у нее деньги на дорогие закупки. На вопрос о бизнесе, который журналистам так и не удалось найти в официальных реестрах, женщина ответила: "Ищите".

В процессе проверки состояния сестры народного депутата, Bihus.Info выяснили, что она скупала новую недвижимость параллельно с матерью. Период также совпадает с попаданием Клочко в Верховную Раду.

Так Елена Грузицкая в течение последних двух лет стала владелицей квартиры в ЖК "Бавария" под Киевом, 100-метровой квартиры на Троещине и сразу двух квартир в том же ЖК "Ривьера", где недвижимость досталась и матери. Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой имущества может достигать 7 млн ​​грн. Поэтому, в целом родственники нардепа за время его пребывания в парламенте, по подсчетам издания скупились где-то на 20 миллионов гривен.