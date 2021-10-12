Росіяни сховали політв'язня Приходька від рідних – Денісова

Рідні не можуть зв’язатися із українським політв’язнем в Росії Олегом Приходьком, якого засудили там до 5 років колонії суворого режиму.

Джерело: повідомлення Денісової у Telegram

Пряма мова Денісової: "Немає жодної інформації щодо стану українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька, якого країна-окупант безпідставно засудила до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту".

Деталі: За даними Денісової, наприкінці липня стало відомо, що Приходька етаповано для відбування покарання до Володимирського централу. Однак, донька та дружина не отримують від нього відповіді на листи.

Омбудсмен наголошує, що такі дії адміністрації виправної колонії є грубим порушенням права Приходька на зв’язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

Вона вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново забезпечити дотримання прав Приходька.

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