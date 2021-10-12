Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни сховали політв'язня Приходька від рідних – Денісова

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:32
Росіяни сховали політв'язня Приходька від рідних – Денісова
Фото: Zmina

Рідні не можуть зв’язатися із українським політв’язнем в Росії Олегом Приходьком, якого засудили там до 5 років колонії суворого режиму.

Джерело: повідомлення Денісової у Telegram

Пряма мова Денісової: "Немає жодної інформації щодо стану українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька, якого країна-окупант безпідставно засудила до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту".

Деталі: За даними Денісової, наприкінці липня стало відомо, що Приходька етаповано для відбування покарання до Володимирського централу. Однак, донька та дружина не отримують від нього відповіді на листи.

Омбудсмен наголошує, що такі дії адміністрації виправної колонії є грубим порушенням права Приходька на зв’язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

Вона вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново забезпечити дотримання прав Приходька.

Передісторія:

  • У липні Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову підтвердити місцеперебування Приходька.
  • 3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Держави НАТО узгодили оборонні плани від нападу Росії – Reuters
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: