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Россияне спрятали политзаключенного Приходько от родных - Денисова

Вторник, 12 октября 2021, 12:32

Родные не могут связаться с украинским политзаключенным в России Олегом Приходько, которого осудили там до 5 лет колонии строгого режима.

Источник: сообщение Денисовой в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Нет никакой информации о состоянии украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько, которого страна-оккупант безосновательно приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта".

Детали: По данным Денисовой, в конце июля стало известно, что Приходько этапирован для отбывания наказания в Владимирский централ. Однако, дочь и жена не получают от него ответы на письма.

Омбудсмен отмечает, что такие действия администрации исправительной колонии является грубым нарушением права Приходько на связь с внешним миром, которое гарантировано пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

Она требует от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно обеспечить соблюдение прав Приходько.

Предыстория:

  • В июле Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькова подтвердить местонахождение Приходько.
  • 3 марта 2021 Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года".

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенные
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