В Росії новий максимум смертей від Covid-19 за добу
Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:41
В Росії за добу 11 жовтня померла рекордна кількість хворих на Covid-19 за весь час пандемії – 973 людини.
Джерело: дані оперативного штабу РФ
Деталі: Всього за добу в Росії зафіксували 28 190 випадків коронавірусу.
Найбільше смертей від коронавірусу за добу у Москві (70), Санкт-Петербурзі (62), Свердловськsq області (44) і в Краснодарському краї (37).
За весь період пандемії в Росії виявлено 7 832 964 випадки коронавірусу, 218 345 осіб померли, подолали вірус 6 894 285 осіб, з них 20 706 за останню добу.
Передісторія:
- 6 жовтня, вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус Covid-19.
- 8 жовтня в Росії від коронавірусу померли вже 968 осіб.
Українська правда