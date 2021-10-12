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В Росії новий максимум смертей від Covid-19 за добу

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:41
В Росії новий максимум смертей від Covid-19 за добу
Фото pixabay.com

В Росії за добу 11 жовтня померла рекордна кількість хворих на Covid-19 за весь час пандемії – 973 людини.

Джерело: дані оперативного штабу РФ

Деталі: Всього за добу в Росії зафіксували 28 190 випадків коронавірусу.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу у Москві (70), Санкт-Петербурзі (62), Свердловськsq області (44) і в Краснодарському краї (37).

За весь період пандемії в Росії виявлено 7 832 964 випадки коронавірусу, 218 345 осіб померли, подолали вірус 6 894 285 осіб, з них 20 706 за останню добу.

Передісторія:

  • 6 жовтня, вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус Covid-19.
  • 8 жовтня в Росії від коронавірусу померли вже 968 осіб.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус
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