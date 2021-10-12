Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Росії новий максимум смертей від Covid-19 за добу

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:41
Фото pixabay.com

В Росії за добу 11 жовтня померла рекордна кількість хворих на Covid-19 за весь час пандемії – 973 людини.

Джерело: дані оперативного штабу РФ

Деталі: Всього за добу в Росії зафіксували 28 190 випадків коронавірусу.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу у Москві (70), Санкт-Петербурзі (62), Свердловськsq області (44) і в Краснодарському краї (37).

За весь період пандемії в Росії виявлено 7 832 964 випадки коронавірусу, 218 345 осіб померли, подолали вірус 6 894 285 осіб, з них 20 706 за останню добу.

Передісторія:

  • 6 жовтня, вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус Covid-19.
  • 8 жовтня в Росії від коронавірусу померли вже 968 осіб.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня

Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження

Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19

відеоПоказали кадри реанімації Полякова

оновленоВ Норвегії лучник застрелив чотирьох людей

фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден

Усі новини...
Росія
Росіяни сховали політв'язня Приходька від рідних – Денісова
Зеленський закликав ЄС зміцнити санкційний тиск на Росію
Україна у вівторок виступить у Гаазі у справі про захоплення Росією українських кораблів та екіпажів
Останні новини
08:49
В Україні зробили 14 мільйонів щеплень, повністю вакциновано – 6,3 мільйона людей
08:15
Майже 19 тисяч нових хворих: COVID дійшов до показників квітня
08:00
Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження
07:40
Окупанти поранили українського військового
07:05
Путін не виключив, що нобелівського лауреата Муратова можуть визнати “іноагентом”
06:30
Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19
05:30
Facebook посилить захист журналістів — вважатиме їх “вимушеними” громадськими діячами
04:30
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
03:30
Солдат загинув через авіаудар Ізраїлю по сирійській Пальмірі
02:25
відеоПоказали кадри реанімації Полякова
Усі новини...