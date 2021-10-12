В России новый максимум суточной смертности от Covid-19

В России за сутки 11 октября умерло рекордное количество больных Covid-19 за все время пандемии – 973 человека.

Источник: данные оперативного штаба РФ

Детали: Всего за сутки в России зафиксировали 28 190 случаев коронавируса.

Больше всего смертей от коронавируса за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (62), Свердловской области (44) и в Краснодарском крае (37).

За весь период пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса, 218 345 человек умерли, преодолели вирус 6 894 285 человек, из них 20 706 за последние сутки.

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