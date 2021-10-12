В России новый максимум суточной смертности от Covid-19
Вторник, 12 октября 2021, 12:41
В России за сутки 11 октября умерло рекордное количество больных Covid-19 за все время пандемии – 973 человека.
Источник: данные оперативного штаба РФ
Детали: Всего за сутки в России зафиксировали 28 190 случаев коронавируса.
Больше всего смертей от коронавируса за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (62), Свердловской области (44) и в Краснодарском крае (37).
За весь период пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса, 218 345 человек умерли, преодолели вирус 6 894 285 человек, из них 20 706 за последние сутки.
Предыстория:
- 6 октября впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей от Covid-19.
- За сутки 8 октября в России умерли от коронавируса уже 968 человек.
Украинская правда