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В России новый максимум суточной смертности от Covid-19

Вторник, 12 октября 2021, 12:41
В России новый максимум суточной смертности от Covid-19
Фото pixabay.com

В России за сутки 11 октября умерло рекордное количество больных Covid-19 за все время пандемии – 973 человека.

Источникданные оперативного штаба РФ

Детали: Всего за сутки в России зафиксировали 28 190 случаев коронавируса.

Больше всего смертей от коронавируса за сутки в Москве (70), Санкт-Петербурге (62), Свердловской области (44) и в Краснодарском крае (37).

За весь период пандемии в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса, 218 345 человек умерли, преодолели вирус 6 894 285 человек, из них 20 706 за последние сутки.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
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