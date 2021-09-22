По автомобілю Шефіра випустили близько 18 куль - прокурор

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра по його автомобілю вистрілили близько 18 разів.

Джерело: керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко у коментарі журналістам

Пряма мова: "Автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва. Між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю із посадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, однаке поранення отримав його водій. На даний час, зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує".

Деталі: Хоменко зазначив, що на даний час слідством відпрацьовується ряд версій, але озвучити їх наразі не можна.

Прокурор зазначив, що водій зміг самостійно докермувати до найближчої парковки супермаркету. Зараз машина знаходиться там. Правоохоронці продовжують огляд.

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