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По автомобілю Шефіра випустили близько 18 куль - прокурор

Середа, 22 вересня 2021, 13:27
По автомобілю Шефіра випустили близько 18 куль - прокурор
обстріляна автівка Шефіра. фото УП

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра по його автомобілю вистрілили близько 18 разів.

Джерело: керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко у коментарі журналістам

Пряма мова: "Автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, їхав у напрямку Києва. Між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю із посадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, однаке поранення отримав його водій. На даний час, зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує".

Деталі: Хоменко зазначив, що на даний час слідством відпрацьовується ряд версій, але озвучити їх наразі не можна.

Прокурор зазначив, що водій зміг самостійно докермувати до найближчої парковки супермаркету. Зараз машина знаходиться там. Правоохоронці продовжують огляд.

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: Шефір СергійпрокуратураКиївська областькримінал
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