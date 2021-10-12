Мужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который с семьей садился в припаркованное авто, ранил его в ногу и повредил машину.

Источник: полиция Киевской области, Telegram "Киев оперативный"

Детали: Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину.

Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

Полиция также опубликовала видеозапись происшествия: очевидно, с камер наблюдения.

По данным "Киева оперативного", стреляли по Volkswagen.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией об указанном событии – просим сообщить по спецлинии полиции "102", – просят правоохранители.

Напомним: Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского – Сергея Шефира, ранили его водителя. Тогда в машину стреляли автоматной очередью из леса у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области. По авто Шефира выпустили порядка 18 пуль. Стрелка до сих пор не нашли.