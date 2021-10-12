Перші камери для фіксації порушень карантину з'являться у двох містах

В Україні в листопаді у двох найбільших містах запрацюють відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції: перші такі камери у рамках пілотного проєкту з'являться у Києві та в Харкові або в Дніпрі.

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua

Пряма мова: "Завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотку дотримання протиепідеміологічних норм

Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер.

"Пілот" планується зробити в двох великих містах – Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні".

Деталі: Кузін зазначив, що пілотне дослідження ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ.

Головний санлікар наголосив, що за умови використання такої системи не будуть ідентифікувати людей, зберігати персональні чи конфіденційні дані, навіть плівку з записом не зберігатимуть.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання чи недотримання, або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", – висловився Ігор Кузін.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотку протиепідеміологічних вимог".

"Але, водночас, для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні", – додав він.

Нагадаємо: Головний санлікар Ігор Кузін у вересні анонсував, що на час карантину в торговельних центрах встановлять спеціальні камери, які будуть показувати, чи носять люди маски й чи дотримуються рекомендованої дистанції у 1,5 м у публічних місцях.

Також передбачалося, що в розпал епідемії Covid доступ до громадських закладів матимуть переважно вакциновані люди.