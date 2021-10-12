Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перші камери для фіксації порушень карантину з'являться у двох містах

Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:55
Фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні в листопаді у двох найбільших містах запрацюють відеокамери для контролю за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції: перші такі камери у рамках пілотного проєкту з'являться у Києві та в Харкові або в Дніпрі. 

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua

Пряма мова: "Завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотку дотримання протиепідеміологічних норм

Тобто в автоматичному режимі зчитується кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, і скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції. Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. 

"Пілот" планується зробити в двох великих містах – Київ і в Харкові або Дніпрі. Ми очікуємо, що цей пілот буде запущене не раніше аніж 1 листопада цього року. І перші результати вже зможемо отримати за два тижні".

Деталі: Кузін зазначив, що пілотне дослідження ініційоване ВООЗ і підтримане МОЗ. 

Головний санлікар наголосив, що за умови використання такої системи не будуть ідентифікувати людей, зберігати персональні чи конфіденційні дані, навіть плівку з записом не зберігатимуть.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання чи недотримання, або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", – висловився Ігор Кузін.

На уточнювальне запитання, яке покарання чекає на порушників, Кузін відповів: "М'яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотку протиепідеміологічних вимог". 

"Але, водночас, для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні і передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні", – додав він.

Нагадаємо: Головний санлікар Ігор Кузін у вересні анонсував, що на час карантину в торговельних центрах встановлять спеціальні камери, які будуть показувати, чи носять люди маски й чи дотримуються рекомендованої дистанції у 1,5 м у публічних місцях.

Також передбачалося, що в розпал епідемії Covid доступ до громадських закладів матимуть переважно вакциновані люди.  

Теми: карантинепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПоказали кадри реанімації Полякова

фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден

Новини 13 жовтня: коронавірусні обмеження, "відкрите небо" в дії

ВАКС підтримав закриття справи "Роттердам+"

Помер ексдиректор ЧАЕС, при якому сталася катастрофа

Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення

Усі новини...
карантин
Львівщина рухається до червоної зони епіднебезпеки Covid
Києву загрожує локдаун – КМДА
Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження
Останні новини
04:30
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
03:30
Солдат загинув через авіаудар Ізраїлю по сирійській Пальмірі
02:25
відеоПоказали кадри реанімації Полякова
01:29
“Останній шанс”: ВООЗ запускає нову групу з вивчення походження коронавірусу
00:30
В Норвегії лучник застрелив чотирьох людей
23:41
В Україні оформили понад мільйон електронних лікарняних за 2 тижні після запуску
23:04
ЄС запропонував Британії нові поступки щодо торгівлі після Brexit
22:21
фотоУ Чорному морі зазнав лиха унікальний військовий корабель – його рятують 12 суден
22:07
Новини економіки: проблеми "Центренерго" з вугіллям, "Роттердам+"
21:48
В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників
Усі новини...