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Первые камеры для фиксации нарушений карантина появятся в двух городах

Вторник, 12 октября 2021, 15:55
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украине в ноябре в двух крупнейших городах заработают видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции: первые такие камеры в рамках пилотного проекта появятся в Киеве и в Харькове или в Днепре.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua

Прямая речь: "Благодаря установке видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм

То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят мимо камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установки таких камер.

"Пилот" планируется сделать в двух крупных городах – Киеве и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее, чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели".

Детали: Кузин отметил, что пилотное исследование инициировано ВОЗ и поддержано МОЗ.

Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будут идентифицировать людей, сохранять персональные или конфиденциальные данные, даже пленку с записью не будут хранить.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", – высказался Игорь Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований".

"Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении", – добавил он.

Напомним: Главный санврач Игорь Кузин в сентябре анонсировал, что на время карантина в торговых центрах установят специальные камеры, которые будут показывать, носят ли люди маски и соблюдают ли рекомендованную дистанцию в 1,5 м в публичных местах.

Также предполагалось, что в разгар эпидемии Covid доступ в общественные заведения будут иметь преимущественно вакцинированные люди.

Темы: карантинэпидемияCovid-2019
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