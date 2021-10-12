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Замах на "Мультика"-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова

Вівторок, 12 жовтня 2021, 17:14
Замах на Мультика-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова
фото: ФБ Венедіктової

Правоохоронці повідомляють, що затримали стрільця в миколаївського кримінального авторитета і бізнесмена Михайла Титова за прізвиськом "Мультик". Злочинець залишив на місці засідки недопалки, де були зразки ДНК.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "ДНК на недопалках допомогло розкрити замах на вбивство "Мультика" в Миколаєві.

Напередодні пізно ввечері ймовірного кіллера затримали. За даними слідства, ще в квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом "Мультик".

На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку.

Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК".

Деталі: Венедіктова повідомила, що збіг ДНК трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців.

Зразки ДНК на недопалках співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка.

Затриманий мав конфлікт із законом і відомий в кримінальних колах.

Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства.

Куля поцілила в голову "Мультика". Титов вижив, але має суттєві проблеми зі здоров’ям.

Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні.

Передісторія:

  • Замах на Михайла Титова – відомого як авторитет "Мультик" - було скоєно вдень 6 квітня. Він отримав наскрізне кульове поранення в шию та щелепу. Лише завдяки тому, що охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню "швидкої", його вдалося врятувати.
  • За оцінкою лікарів, він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений у стані геморагічного шоку. Після того, як лікарі стабілізували стан, бригада щелепно-лицьових хірургів провела операцію, в ході якої ушили пошкоджені кровоносні судини.
  • Стан Титова розцінюється як стабільно важкий. Він перебуває у реанімації.
  • Поліцейським вдалося виявити зброю, з якого скоїли замах, – на технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Севастопольській, 47, у Миколаєві знайшли, за попередніми даними, автоматичну гвинтівку типу ВСС "Гвинторіз".

Українська правда

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Теми: Венедіктовазброя
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