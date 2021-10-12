Замах на "Мультика"-Титова розкрили завдяки ДНК на недопалках, стрільця затримали – Венедіктова

Правоохоронці повідомляють, що затримали стрільця в миколаївського кримінального авторитета і бізнесмена Михайла Титова за прізвиськом "Мультик". Злочинець залишив на місці засідки недопалки, де були зразки ДНК.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "ДНК на недопалках допомогло розкрити замах на вбивство "Мультика" в Миколаєві.

Напередодні пізно ввечері ймовірного кіллера затримали. За даними слідства, ще в квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Титова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом "Мультик".

На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку.

Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК".

Деталі: Венедіктова повідомила, що збіг ДНК трапився під час перевірки на причетність до скоєння злочину одного із місцевих мешканців.

Зразки ДНК на недопалках співпали із тими, що залишились на зброї і вказали на особу стрілка.

Затриманий мав конфлікт із законом і відомий в кримінальних колах.

Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства.

Куля поцілила в голову "Мультика". Титов вижив, але має суттєві проблеми зі здоров’ям.

Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні.

Передісторія: