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Суддю Майдану Колегаєву за п’яне водіння залишили без прав на рік

Вівторок, 12 жовтня 2021, 17:45
Суддю Майдану Колегаєву за п’яне водіння залишили без прав на рік
Фото з sudreporter.org

Оболонський райсуд Києва визнав суддю Деснянського райсуду столиці Світлану Колегаєву винною у п'яному водінні, оштрафував її й позбавив водійських прав на рік.

Джерело: Watchers із суду

Деталі: 12 жовтня суддя Оболонського райсуду Ірина Банасько визнала винною суддю Деснянського райсуду Світлану Колегаєву у керуванні автомобілем у стані сп’яніння в липні цього року, коли сталася аварія за її участю. 

На слухання 12 жовтня не прибула жодна зі сторін процесу. Втім, суд досліджував матеріали справи і ухвалив рішення, не виходячи на його оголошення. 

"Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст 130 КуПап. Застосовано стягнення у межах санкції: штраф із позбавленням водійських прав", - повідомила секретарка судді Банасько. 

Санкція статті 130 КуПап передбачає штраф від 130 до 17 000 грн з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.

Раніше Оболонський райсуд Києва щодо цього ДТП вже визнав суддю Світлану Колегаєву винною за статтею 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження вулиці), і стягнув з неї штраф у розмірі 850 гривень. 

Світлана Колегаєва 21 липня 2021 року була за кермом під час ДТП, яка сталася на вулиці Прирічній на столичній Оболоні. Колегаєва тоді на автівці AUDI вилетіла з дороги, збила стовп і зупинилася у дереві, мало не збивши пішоходів. 

Вона відмовилась проходити тест на приладі "Драгер", але зголосилася пройти освідування у лікаря-нарколога. 

Патрульна поліція на запит Watchers повідомила 8 жовтня, що Колегаєву доставили до Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія", і там "результат медичного огляду, який проводився з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного, чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції у КМНКЛ "Соціотерапія" підтвердився відповідним висновком".

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у вересні публікував фото протоколу, в якому було посилання на висновок лікаря-нарколога із вказанням того, що Колегаєва керувала авто у стані алкогольного сп’яніння.

 

Довідка: Суддя Світлана Колегаєва відома своєю участю у справах Майдану. Зокрема, вона ухвалювала запобіжні заходи щодо активістів, яких тоді переслідувала міліція за участь у протестах. Одного з них вона ухвалила тримати під вартою у СІЗО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПсудКиїв
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