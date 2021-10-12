Судью Майдана Колегаеву за пьяное вождение оставили без прав на год

Оболонский райсуд Киева признал судью Деснянского райсуда столицы Светлану Колегаеву виновной в пьяном вождении, оштрафовал ее и лишил водительских прав на год.

Источник: Watchers из суда

Детали 12 октября судья Оболонского райсуда Ирина Банасько признала виновной судью Деснянского райсуда Светлану Колегаеву в управлении автомобилем в состоянии опьянения в июле этого года, когда произошла авария с ее участием.

На слушания 12 октября не пришла ни одна из сторон процесса. Впрочем, суд исследовал материалы дела и принял решение, не выходя на его объявление.

"Особа признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст 130 КУоАП. Применено взыскание в пределах санкции: штраф с лишением водительских прав", – сообщила секретарша судьи Банасько.

Санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф от 130 до 17 000 грн с лишением права управления автомобилем на 1 год.

Ранее Оболонский райсуд Киева в этом ДТП уже признал судью Светлану Колегаеву виновной по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение улицы), и взыскал с нее штраф в размере 850 гривен.

Светлана Колегаева 21 июля 2021 года была за рулем во время ДТП, которое произошло на улице Приречной на столичной Оболони. Колегаева тогда на автомобиле AUDI вылетела с дороги, сбила столб и остановилась в дереве, едва не сбив пешеходов.

Она отказалась проходить тест на приборе "Драгер", но согласилась пройти освидетельствование у врача-нарколога.

Патрульная полиция на запрос Watchers сообщила 8 октября, что Колегаеву доставили в Киевскую городскую наркологическую больницу "Социотерапия", и там "результат медицинского осмотра, который проводился с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции в КГНКБ "Социотерапия" подтвердился соответствующим заключением".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в сентябре публиковал фото протокола, в котором была ссылка на заключение врача-нарколога с указанием того, что Колегаева руководила авто в состоянии алкогольного опьянения.

Справка: Судья Светлана Колегаева известна своим участием в делах Майдана. В частности, она принимала меры в отношении активистов, которых тогда преследовала милиция за участие в протестах. Одного из них она постановила держать под стражей в СИЗО.