Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

С 15 октября территория Херсонской области переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

Источник: внеочередное заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Детали: По данным сайта Минздрава, в случае введения "красного" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.



Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов COVID сертификатов. То же касается посетителей и работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Сейчас Херсонщина в "оранжевой" зоне. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций.

Напомним: