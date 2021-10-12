Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Вторник, 12 октября 2021, 18:12
Первую область со времен весеннего локдауна отправили в красную зону

С 15 октября территория Херсонской области переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

Источник: внеочередное заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Детали: По данным сайта Минздрава, в случае введения "красного" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов COVID сертификатов. То же касается посетителей и работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Сейчас Херсонщина в "оранжевой" зоне. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций.

Напомним:

  • С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.
  • По состоянию на 12 октября, Минздрав относит к "оранжевой" зоны эпидемической опасности 15 регионов Украины. 
  • Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.
  • Весенний локдаун в Украине длился в марте-апреле 2021 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019карантинХерсонская областькоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: