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Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Вторник, 12 октября 2021, 18:12

С 15 октября территория Херсонской области переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

Источник: внеочередное заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова

Дословно: "С 00 часов 00 минут 15 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Детали: По данным сайта Минздрава, в случае введения "красного" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов COVID сертификатов. То же касается посетителей и работников кинотеатров, театров, музеев, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Сейчас Херсонщина в "оранжевой" зоне. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций.

Напомним:

  • С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.
  • По состоянию на 12 октября, Минздрав относит к "оранжевой" зоны эпидемической опасности 15 регионов Украины. 
  • Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.
  • Весенний локдаун в Украине длился в марте-апреле 2021 года.

Украинская правда
Темы: Covid-2019карантинХерсонская областькоронавирусвакцинация
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