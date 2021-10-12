Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой

Вторник, 12 октября 2021, 21:07
Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой
фото: zagittya.com.ua

Судья Печерского районного суда отправила кума Путина нардепа Виктора Медведчука под домашний арест.

Источник: заседание суда

Детали: Судья отказала прокурорам в ходатайстве. Те требовали миллиард гривел залога или арест.

Медведчука отправили под домашний арест до 7 декабря.

Прямая речь судьи: "В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения - домашний арест".

Больше деталей: Ему запрещено круглосуточно покидать квартиру в Киеве.

Ранее прокуратура вручила Медведчуку ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Это уже второй домашний арест куму Путина. 11 мая Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Предыстория:

  • 12 октября правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Его соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин возмутился размером определенной залога: "собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?".
  • 8 октября по материалам СБУ Медведчуку объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчуксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: