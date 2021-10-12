Вместо ареста или миллиардного залога суд отправил Медведчука домой

Судья Печерского районного суда отправила кума Путина нардепа Виктора Медведчука под домашний арест.

Источник: заседание суда

Детали: Судья отказала прокурорам в ходатайстве. Те требовали миллиард гривел залога или арест.

Медведчука отправили под домашний арест до 7 декабря.

Прямая речь судьи: "В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения - домашний арест".

Больше деталей: Ему запрещено круглосуточно покидать квартиру в Киеве.

Ранее прокуратура вручила Медведчуку ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Это уже второй домашний арест куму Путина. 11 мая Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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