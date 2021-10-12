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Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули раніше – Ляшко

Вівторок, 12 жовтня 2021, 23:33
ФОТО: ARTURVERKHOVETSKIY/DEPOSITPHOTOS

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

Джерело: міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: Ляшко пояснює, що це дозволить "стримати активний епідпроцес", який зараз фіксується в Україні.

Проте міністр наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

Пряма мова Ляшка: "Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення.

Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення".

Нагадаємо: У Харківській області школярів відправлять на канікули з 18 жовтня з метою стримати розповсюдження коронавірусу.

Теми: карантинкоронавірусдіти


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