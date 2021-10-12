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Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко

Вторник, 12 октября 2021, 23:33
Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует начать каникулы раньше – Ляшко
ФОТО: ARTURVERKHOVETSKIY/DEPOSITPHOTOS

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Источник: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода"

Детали: Ляшко объясняет, что это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине.

Однако министр пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

Прямая речь Ляшко: "Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения.

Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения".

Напомним: В Харьковской области школьников отправят на каникулы с 18 октября с целью сдержать распространение коронавируса.

Темы: карантинкоронавирусдети
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