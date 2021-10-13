Окупанти стріляли на Донбасі з забороненої зброї — штаб
12 жовтня російські окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема біля Зайцевого ворог стріляв зі стрілецької зброї, поблизу Новозванівки - з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Кримського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
В напрямку Причепилівки противник стріляв з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.
В бік Мар’їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь,
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.