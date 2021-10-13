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Окупанти стріляли на Донбасі з забороненої зброї — штаб

Середа, 13 жовтня 2021, 07:27

12 жовтня російські окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема біля Зайцевого ворог стріляв зі стрілецької зброї, поблизу Новозванівки - з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Кримського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Причепилівки противник стріляв з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з  мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. 

В бік Мар’їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь,

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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