Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенного оружия — штаб

Среда, 13 октября 2021, 07:27

12 октября российские оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня, дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности у Зайцевого враг стрелял из стрелкового оружия, около Новозвановки - из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ,

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: