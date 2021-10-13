Оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенного оружия — штаб
12 октября российские оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня, дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности у Зайцевого враг стрелял из стрелкового оружия, около Новозвановки - из автоматических станковых гранатометов.
В районе Крымского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
В направлении Причепиловки противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Украинские военные открывали огонь в ответ,
Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.