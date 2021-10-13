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Оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенного оружия — штаб

Среда, 13 октября 2021, 07:27

12 октября российские оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня, дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности у Зайцевого враг стрелял из стрелкового оружия, около Новозвановки - из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ,

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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