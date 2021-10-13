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В Крыму зафиксировали максимум заражений Covid, ужесточили карантин

Среда, 13 октября 2021, 09:50
Фото Крыминформ

12 октября в оккупированном Россией Крыму зафиксировано 544 случая коронавируса, что является максимальным суточным показателем по числу заражений в Крыму с начала пандемии.

Источник: Крыминформ

Детали: Так называемая "вице-премьер – министр труда и соцзащиты" оккупантов Елена Романовская сообщила, что за прошедшие сутки подтверждено 544 случая новой коронавирусной инфекции, что на 13% больше, чем за предыдущие сутки. 

"Выздоровели 568 – это больше, чем заболевших. Это говорит о том, что, возможно, наступает стабилизация ситуации с коронавирусом", – сказала она.

Романовская отметила, что преобладание числа выздоровевших может быть связано с активной вакцинацией населения.

Из-за продолжающегося с 16 сентября роста суточных заражений коронавирусом оккупанты ввели на полуострове новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг.

Однако жесткий локдаун в Крыму вводить не планируют

Оккупационные власти будут рассматривать вопрос об ужесточении антиковидных мер в случае, если ситуация не стабилизируется. Решения по введению QR-кодов и уходу на дистанционное обучение пока не принято, сообщила Романовская.

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019локдаункарантин
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