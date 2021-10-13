Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа

Среда, 13 октября 2021, 10:10
Арахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО С СОЦСЕТЕЙ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в январе и феврале 2021 года летал в Вену с женой бортом, который принадлежит структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: расследование УП "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии"

От источников в правоохранительных органах удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что Арахамия во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой. Дважды частным самолетом принадлежащем структурам связанным с Фирташем.

Прямая речь Арахамии: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа и сдан в какую-то большую авиакомпанию в которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как "убер" вызвать и вы не понимаете, каким самолетом полетите.

У меня есть документы, я обещал офрекорд показать истинную причину моего полета туда. Там нет никакой политики или подтекста.

Причина у меня реально серьезная, не хочу говорить на всю страну - это медицинская причина.

Тогда был ковидный локдаун. По-другому не получилось вылететь. Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это, элементарно, очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек".

Детали: Руководитель президентской фракции признает, что перелеты как оказалось осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

Позже помощник нардепа не в камеру показал бумаги, которые свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала в грузинской турфирмы медицинские и услуги, включая трансфер.

Стоимость каждого вояжа в Вену составил 24 тысячи евро.

Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.

Прямая речь: "Потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет, должен подать уведомление в НАПК и вся страна потом во всех новостях пишет: Арахамия куда-то улетел.

Это неправильно... Потому что в результате получаешь негатив на ровном месте".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия Слуга народаФирташ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Арахамия
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Последние новости
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
Все новости...
Реклама: