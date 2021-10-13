Арахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в январе и феврале 2021 года летал в Вену с женой бортом, который принадлежит структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: расследование УП "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии"



От источников в правоохранительных органах удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что Арахамия во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой. Дважды частным самолетом принадлежащем структурам связанным с Фирташем.

Прямая речь Арахамии: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа и сдан в какую-то большую авиакомпанию в которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как "убер" вызвать и вы не понимаете, каким самолетом полетите.



У меня есть документы, я обещал офрекорд показать истинную причину моего полета туда. Там нет никакой политики или подтекста.

Причина у меня реально серьезная, не хочу говорить на всю страну - это медицинская причина.



Тогда был ковидный локдаун. По-другому не получилось вылететь. Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это, элементарно, очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек".



Детали: Руководитель президентской фракции признает, что перелеты как оказалось осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

Позже помощник нардепа не в камеру показал бумаги, которые свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала в грузинской турфирмы медицинские и услуги, включая трансфер.



Стоимость каждого вояжа в Вену составил 24 тысячи евро.

Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.



Прямая речь: "Потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет, должен подать уведомление в НАПК и вся страна потом во всех новостях пишет: Арахамия куда-то улетел.

Это неправильно... Потому что в результате получаешь негатив на ровном месте".