Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа

Среда, 13 октября 2021, 10:10
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО С СОЦСЕТЕЙ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в январе и феврале 2021 года летал в Вену с женой бортом, который принадлежит структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: расследование УП "Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии"

От источников в правоохранительных органах удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что Арахамия во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой. Дважды частным самолетом принадлежащем структурам связанным с Фирташем.

Прямая речь Арахамии: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа и сдан в какую-то большую авиакомпанию в которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как "убер" вызвать и вы не понимаете, каким самолетом полетите.

У меня есть документы, я обещал офрекорд показать истинную причину моего полета туда. Там нет никакой политики или подтекста.

Причина у меня реально серьезная, не хочу говорить на всю страну - это медицинская причина.

Тогда был ковидный локдаун. По-другому не получилось вылететь. Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это, элементарно, очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек".

Детали: Руководитель президентской фракции признает, что перелеты как оказалось осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

Позже помощник нардепа не в камеру показал бумаги, которые свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала в грузинской турфирмы медицинские и услуги, включая трансфер.

Стоимость каждого вояжа в Вену составил 24 тысячи евро.

Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.

Прямая речь: "Потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет, должен подать уведомление в НАПК и вся страна потом во всех новостях пишет: Арахамия куда-то улетел.

Это неправильно... Потому что в результате получаешь негатив на ровном месте".

Украинская правда
Темы: Арахамия Слуга народаФирташ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

видеоУкраина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

Оккупанты из фейковой "ЛНР" отреагировали на задержание своего боевика Косяка

відео, фотоВ центре Тбилиси десятки тысяч людей требуют освободить Саакашвили

Все новости...
Арахамия
Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии
Арахамия: Разумков привел в партию всего 3 человек
Арахамия назвал неожиданным голосование "Батькивщины" за отставку Разумкова
Последние новости
06:36
Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов
04:37
Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали
03:57
Англия упрощает въезд туристам
02:58
В США отзывают ковид-тесты, которые могут дать ложный положительный результат
01:59
Срыв показа фильма о Голодоморе в Москве: полиция заблокировала центр "Мемориал" – СМИ
01:29
Зеленский запланировал визит в Великобританию – посол
00:27
Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные
23:50
Количество самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
23:23
В Норвегии начало работу новое правительство
Все новости...