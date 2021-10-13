Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Китай дослідить тисячі зразків крові з Уханю

Середа, 13 жовтня 2021, 10:41
Фото pixabay.com

Китайські вчені готуються протестувати десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухань в рамках розслідування походження коронавірусу.

Джерело: CNN з посиланням на органи охорони здоров'я КНР

Деталі: Повідомляється, що в лютому цього року група дослідників Всесвітньої організації охорони здоров'я визначила близько 200 тисяч зразків крові, включаючи зібрані в останні місяці 2019 року, як можливе джерело ключової інформації, яка могла б допомогти визначити, коли і де вірус вперше потрапив в організм людини.

Китайські офіційні особи заявили, що зразки з банку крові зберігалися протягом 2 років на випадок, якщо вони знадобляться як докази в будь-яких судових процесах, пов'язаних з донорством крові.

За словами представника Національної комісії охорони здоров'я Китаю, зараз іде підготовка до дослідження, яке почнеться після закінчення 2-річного терміну.

Доцент епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер впевнена, що зразки "абсолютно точно будуть містити життєво важливі дані". Вона закликала Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за процесом дослідження.

За її словами, ніхто не повірить жодним результатам, про які повідомляє Китай, якщо не буде, "принаймні, кваліфікованих спостерігачів".

Глава китайської групи, яка працює над розслідуванням ВООЗ, Лян Ваньнянь, вперше заявив на липневій пресконференції, що Китай перевірить зразки, і як тільки китайські експерти "отримають результати, вони передадуть їх як китайським, так і іноземним експертам".

Професор медичного факультету Університету Вандербільта Вільям Шаффнер назвав дві можливі проблеми зі зразками – "цілісність зразків крові" (гарантія того, що вони не були створені недавно), а також те, наскільки репрезентативні донори крові для населення в цілому.

Він пояснив, що донорами зазвичай стають здорові люди, "тому вони представлятимуть безсимптомні випадки". За словами Шаффнера, "безсимптомні випадки підживлюють пандемію".

Він також виступає за те, щоб зразки доставили в Женеву чи інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли взяти участь у дослідженні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Перший офіційно підтверджений випадок Covid-19 зареєстрували у Китаї 2 грудня 2019 року.
  • 31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.
  • Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
  • Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.
  • Італійський Національний інститут раку в Мілані заявляв, що коронавірус циркулював в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Теми: Китайкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів

Кількість смертей від Covid в Україні перевалила за 60 тисяч

Головні новини четверга і ночі: марш у Києві, на межі "червоної" зони

Україна – 5-та у світі і 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID

Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі

фотоПривітання з 14 жовтня: на сторінці консульства РФ з'явився "список російських шпигунів"

Усі новини...
Китай
Китай планує "возз'єднання" з Тайванем, проте острів обіцяє стояти за незалежність
Субмарина США зіткнулася з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі – ЗМІ
Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань
Останні новини
12:05
Україна засудила російський перепис населення у Криму
12:02
Посли G7 обговорили з главою НБУ виконання зобов'язань за програмою МВФ
11:28
Картину Бенксі, частково порізану шредером, продали за рекордні $25,4 млн
11:27
У Румунії оштрафували постачальників газу за підвищення цін всупереч фіксованим ставкам
11:25
Нацбанк цього тижня купив на ринку 120 мільйонів доларів
11:14
Військовий корабель, який зазнав лиха в Чорному морі, повернувся в Одесу
10:51
Прем'єр головуючої в ЄС Словенії назвав євродепутатів "ляльками Сороса"
10:37
Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів
10:15
В окупованому Криму українця засудили до 12 років колонії за "шпигунство"
10:02
Польща збудує стіну від мігрантів на кордоні з Білоруссю за 350 млн євро
Усі новини...