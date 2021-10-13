Китай дослідить тисячі зразків крові з Уханю

Китайські вчені готуються протестувати десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухань в рамках розслідування походження коронавірусу.

Джерело: CNN з посиланням на органи охорони здоров'я КНР

Деталі: Повідомляється, що в лютому цього року група дослідників Всесвітньої організації охорони здоров'я визначила близько 200 тисяч зразків крові, включаючи зібрані в останні місяці 2019 року, як можливе джерело ключової інформації, яка могла б допомогти визначити, коли і де вірус вперше потрапив в організм людини.

Китайські офіційні особи заявили, що зразки з банку крові зберігалися протягом 2 років на випадок, якщо вони знадобляться як докази в будь-яких судових процесах, пов'язаних з донорством крові.

За словами представника Національної комісії охорони здоров'я Китаю, зараз іде підготовка до дослідження, яке почнеться після закінчення 2-річного терміну.

Доцент епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер впевнена, що зразки "абсолютно точно будуть містити життєво важливі дані". Вона закликала Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за процесом дослідження.

За її словами, ніхто не повірить жодним результатам, про які повідомляє Китай, якщо не буде, "принаймні, кваліфікованих спостерігачів".

Глава китайської групи, яка працює над розслідуванням ВООЗ, Лян Ваньнянь, вперше заявив на липневій пресконференції, що Китай перевірить зразки, і як тільки китайські експерти "отримають результати, вони передадуть їх як китайським, так і іноземним експертам".

Професор медичного факультету Університету Вандербільта Вільям Шаффнер назвав дві можливі проблеми зі зразками – "цілісність зразків крові" (гарантія того, що вони не були створені недавно), а також те, наскільки репрезентативні донори крові для населення в цілому.

Він пояснив, що донорами зазвичай стають здорові люди, "тому вони представлятимуть безсимптомні випадки". За словами Шаффнера, "безсимптомні випадки підживлюють пандемію".

Він також виступає за те, щоб зразки доставили в Женеву чи інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли взяти участь у дослідженні.

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