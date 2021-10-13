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Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя

Среда, 13 октября 2021, 10:41
Фото pixabay.com

Китайские ученые готовятся протестировать десятков тысяч образцов из банка крови в городе Ухане в рамках расследования происхождения коронавируса.

Источник: CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР

Детали: Сообщается, что в феврале этого года группа исследователей Всемирной организации здравоохранения определила около 200 тысяч образцов крови, включая собранные в последние месяцы 2019 года, как возможный источник ключевой информации, которая могла бы помочь определить, когда и где вирус впервые попал в организм человека.

Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови хранились в течение 2 лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства в любых судебных процессах, связанных с донорством крови.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая, сейчас идет подготовка к исследованию, которое начнется по истечении 2-летнего срока.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер уверена, что образцы "абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные". Она призвала Китай разрешить иностранным экспертам наблюдать за процессом исследования.

По ее словам, никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, "по крайней мере, квалифицированных наблюдателей".

Глава китайской группы, работающей над расследованием ВОЗ, Лян Ваньнянь, впервые заявил на июльской пресс-конференции, что Китай проверит образцы, и как только китайские эксперты "получат результаты, они передадут их как китайским, так и иностранным экспертам".

Профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер назвал две возможные проблемы с образцами – "целостность образцов крови" (гарантия того, что они не были созданы недавно), а также то, насколько репрезентативны доноры крови для населения в целом.

Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люди, "поэтому они будут представлять бессимптомные случаи". По словам Шаффнера, "бессимптомные случаи подпитывают пандемию".  

Он также выступает за то, чтобы образцы доставили в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли принять участие в тестировании.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Первый случай Covid-19 зарегистрировали в Китае 2 декабря 2019 года.
  • 31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.
  • Власти Китая отказывались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
  • Эксперты считают, что власти Китая слишком поздно сообщили миру об угрозе и преуменьшали масштабы эпидемии.
  • Итальянский Национальный институт рака в Милане заявлял, что коронавирус циркулировал в Италии с сентября 2019 года и мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

Темы: Китайкоронавирус
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