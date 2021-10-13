Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя

Китайские ученые готовятся протестировать десятков тысяч образцов из банка крови в городе Ухане в рамках расследования происхождения коронавируса.

Источник: CNN со ссылкой на органы здравоохранения КНР

Детали: Сообщается, что в феврале этого года группа исследователей Всемирной организации здравоохранения определила около 200 тысяч образцов крови, включая собранные в последние месяцы 2019 года, как возможный источник ключевой информации, которая могла бы помочь определить, когда и где вирус впервые попал в организм человека.

Китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови хранились в течение 2 лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства в любых судебных процессах, связанных с донорством крови.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения Китая, сейчас идет подготовка к исследованию, которое начнется по истечении 2-летнего срока.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер уверена, что образцы "абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные". Она призвала Китай разрешить иностранным экспертам наблюдать за процессом исследования.

По ее словам, никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, "по крайней мере, квалифицированных наблюдателей".

Глава китайской группы, работающей над расследованием ВОЗ, Лян Ваньнянь, впервые заявил на июльской пресс-конференции, что Китай проверит образцы, и как только китайские эксперты "получат результаты, они передадут их как китайским, так и иностранным экспертам".

Профессор медицинского факультета Университета Вандербильта Уильям Шаффнер назвал две возможные проблемы с образцами – "целостность образцов крови" (гарантия того, что они не были созданы недавно), а также то, насколько репрезентативны доноры крови для населения в целом.

Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люди, "поэтому они будут представлять бессимптомные случаи". По словам Шаффнера, "бессимптомные случаи подпитывают пандемию".

Он также выступает за то, чтобы образцы доставили в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли принять участие в тестировании.

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