Українським спортсменам за перемоги на Олімпіаді і Паралімпіаді виплатили пів мільярда гривень
Середа, 13 жовтня 2021, 18:20
Уряд виплатив українським олімпійцям і паралімпійцям 565,3 млн гривень за їхні досягнення на Олімпіаді у Токіо.
Джерело: повідомлення Міністерства фінансів
Дослівно: "Видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовані у повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень".
Деталі: За олімпійське та паралімпіське "золото" виплачувалося по 125 тисяч доларів, за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів.
Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверте ‒ шосте місця та їх тренерам передбачено виплатити винагороди у розмірах 200 тисяч грн, 140 тисяч грн, 100 тисяч гривень.
Із державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.
Передісторія:
- Під час Олімпіади у Токіо українські спортсмени здобули 19 медалей. Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.
- Під час Паралімпіади українські спортсмени здобула 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових.
Українська правда