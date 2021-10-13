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Українським спортсменам за перемоги на Олімпіаді і Паралімпіаді виплатили пів мільярда гривень

Середа, 13 жовтня 2021, 18:20
Українським спортсменам за перемоги на Олімпіаді і Паралімпіаді виплатили пів мільярда гривень
Фото: gettyimages

Уряд виплатив українським олімпійцям і паралімпійцям 565,3 млн гривень за їхні досягнення на Олімпіаді у Токіо.

Джерело: повідомлення Міністерства фінансів

Дослівно: "Видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовані у повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень".

Деталі: За олімпійське  та паралімпіське "золото" виплачувалося по 125 тисяч доларів, за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів.

Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверте ‒ шосте місця та їх тренерам передбачено виплатити винагороди у розмірах 200 тисяч грн, 140 тисяч грн, 100 тисяч гривень.

Із державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.

Передісторія:

  • Під час Олімпіади у Токіо українські спортсмени здобули 19 медалей. Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.
  • Під час Паралімпіади українські спортсмени здобула 98 медалей – 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаПаралімпіада
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