Українським спортсменам за перемоги на Олімпіаді і Паралімпіаді виплатили пів мільярда гривень

Уряд виплатив українським олімпійцям і паралімпійцям 565,3 млн гривень за їхні досягнення на Олімпіаді у Токіо.

Джерело: повідомлення Міністерства фінансів

Дослівно: "Видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовані у повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень".

Деталі: За олімпійське та паралімпіське "золото" виплачувалося по 125 тисяч доларів, за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів.

Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверте ‒ шосте місця та їх тренерам передбачено виплатити винагороди у розмірах 200 тисяч грн, 140 тисяч грн, 100 тисяч гривень.

Із державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.

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