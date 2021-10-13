Украинским спортсменам за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде выплатили полмиллиарда гривен

Правительство выплатило украинским олимпийцам и паралимпийцам 565, 3 мн гривен за их достижения на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Источник: сообщение Министерства финансов

Дословно: "Расходы на праздновании достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565, 3 млн грн".

Детали: За олимпийское и паралимпиське "золото" выплачивалось по 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

Кроме того, еще 25 олимпийцам, которые заняли четвертое - шестое места и их тренерам предусмотрено выплатить вознаграждения в размерах 200 тысяч грн, 140 тысяч грн, 100 тысяч гривен.

Из государственного бюджета на это будет направлено 6,4 млн гривен.

Предыстория: