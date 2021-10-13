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Украинским спортсменам за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде выплатили полмиллиарда гривен

Среда, 13 октября 2021, 18:20
Украинским спортсменам за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде выплатили полмиллиарда гривен
Фото: gettyimages

Правительство выплатило украинским олимпийцам и паралимпийцам 565, 3 мн гривен за их достижения на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.

Источник: сообщение Министерства финансов

Дословно: "Расходы на праздновании достижений олимпийцам и паралимпийцам летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских игр профинансированы в полном объеме и составляют 565, 3 млн грн".

Детали: За олимпийское и паралимпиське "золото" выплачивалось по 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

Кроме того, еще 25 олимпийцам, которые заняли четвертое - шестое места и их тренерам предусмотрено выплатить вознаграждения в размерах 200 тысяч грн, 140 тысяч грн, 100 тысяч гривен.

Из государственного бюджета на это будет направлено 6,4 млн гривен.

Предыстория:

  • Во время Олимпиады в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Украина официально заняла 44 место среди 206 стран-участниц, и стала 16-той по общему количеству завоеванных наград.
  • Во время Паралимпиады украинские спортсмены завоевали 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых.

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Темы: ОлимпиадаПаралимпиада
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