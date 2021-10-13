В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Джерело: указ №531/2021

Дослівно: "Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників".

Деталі: Вербицька – радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака.

У квітні вона очолила Консультативну рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Що передувало: 12 березня президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України.