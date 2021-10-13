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В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників

Середа, 13 жовтня 2021, 21:48
фото: фейсбук сторінка Вербицької

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Джерело: указ №531/2021

Дослівно: "Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників".

Деталі: Вербицька – радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака.

У квітні вона очолила Консультативну рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

 

Що передувало: 12 березня президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України.

Українська правда
Теми: указиЗеленськийвійна


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