В Україні з’явилася омбудсмен з питань захисників
Середа, 13 жовтня 2021, 21:48
Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників України.
Джерело: указ №531/2021
Дослівно: "Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників".
Деталі: Вербицька – радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака.
У квітні вона очолила Консультативну рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Що передувало: 12 березня президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України.
Українська правда