В Украине появилась омбудсмен по вопросам защитников
Среда, 13 октября 2021, 21:48
Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Источник: №531/2021
Дословно: "Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников".
Детали: Вербицкая - советник главы Офиса президента Андрея Ермака.
В апреле она возглавила Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.
Украинская правда