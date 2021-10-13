В Украине появилась омбудсмен по вопросам защитников

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Источник: №531/2021

Дословно: "Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников".

Детали: Вербицкая - советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

В апреле она возглавила Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.