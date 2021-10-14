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Показали кадри реанімації Полякова

Четвер, 14 жовтня 2021, 02:25

З’явилося відео реанімації народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим у таксі у ніч на 8 жовтня.

Джерело: "Київ Оперативний", "Україна 24"

Деталі: Зокрема, відео містить кадри з  нагрудної камери поліцейського, після того, як таксі з Поляковим зупинила поліція.

Спочатку Полякова намагаються реанімувати поліцейські, а пізніше приїжджає карета "швидкої".

 

Нагадаємо:

  • Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
  • Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.

  • Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.

Теми: Поляков


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