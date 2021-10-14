Показали кадри реанімації Полякова

З’явилося відео реанімації народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим у таксі у ніч на 8 жовтня.

Джерело: "Київ Оперативний", "Україна 24"

Деталі: Зокрема, відео містить кадри з нагрудної камери поліцейського, після того, як таксі з Поляковим зупинила поліція.

Спочатку Полякова намагаються реанімувати поліцейські, а пізніше приїжджає карета "швидкої".

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