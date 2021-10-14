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Показали кадры реанимации Полякова

Четверг, 14 октября 2021, 02:25
Показали кадры реанимации Полякова

Появилось видео реанимации народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым в такси в ночь на 8 октября.

Источник: "Киев Оперативный", "Украина 24"

Детали: В частности, видео содержит кадры из нагрудного камеры полицейского, после того, как такси с Поляковым остановила полиция.

Сначала Полякова пытаются реанимировать полицейские, а позже приезжает карета "скорой".

 

Напомним:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Поляков
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