Показали кадры реанимации Полякова

Появилось видео реанимации народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым в такси в ночь на 8 октября.

Источник: "Киев Оперативный", "Украина 24"

Детали: В частности, видео содержит кадры из нагрудного камеры полицейского, после того, как такси с Поляковым остановила полиция.

Сначала Полякова пытаются реанимировать полицейские, а позже приезжает карета "скорой".

Напомним: