Показали кадры реанимации Полякова
Четверг, 14 октября 2021, 02:25
Появилось видео реанимации народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым в такси в ночь на 8 октября.
Источник: "Киев Оперативный", "Украина 24"
Детали: В частности, видео содержит кадры из нагрудного камеры полицейского, после того, как такси с Поляковым остановила полиция.
Сначала Полякова пытаются реанимировать полицейские, а позже приезжает карета "скорой".
Напомним:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.